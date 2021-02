Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest jeszcze w lutym trafi na Xboxa

Jeszcze w lutym gra Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest trafi na konsole Xbox, także te najnowsze - Series S oraz Series X. Tytuł juz jest dostępny w przedsprzedaży w sklepie Xbox Store.

Polska gra Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest zmierza na konsole Xbox One, One S i One X, a także Xbox Series S i Series X w trybie wstecznej kompatybilności. Tytuł jest pierwszą w historii adaptacją legendarnego papierowego RPG z uniwersum World of Darkness. W Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest gracz wciela się w Maię, która - poszukując informacji o swoich przodkach - odkrywa mroczne, rodzinne sekrety. Przygoda, której stanie się bohaterką, jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z Białowieży, z okresu protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej.

Heart of the Forest trafi na konsole Xbox 24 lutego 2021 roku, docelowo na konsole minionej generacji, z trybem wstecznej kompatybilności na Xbox Series S i Series X. Cena wyniesie 69,99 zł, natomiast pre-order jest już dostępny na Xbox Store.

Po ogromnym sukcesie Different Tales, jakim było zdobycie Paszportu Polityki, jesteśmy niezmiernie podekscytowani, mogąc przedstawić naszą grę także miłośnikom konsol. Powstanie wersji na konsole Xbox udowadnia, że słuchamy naszych fanów i reagujemy na ich prośby. Mamy nadzieję, że spodoba im się przygoda, którą niezwykli twórcy z Different Tales przygotowali zarówno dla weteranów, jak i graczy dopiero poznających system RPG Werewolf: The Apocalypse i uniwersum World of Darkness.

- powiedział Adam Magdziak, Marketing Manager w Walkabout Games

Edycja na konsole Xbox gry Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest oferują takie samo doświadczenie jak wersja PC, pełną artyzmu, fascynującą przygodę w uniwersum World of Darkness. Wersja na konsole Xbox zapewnia dodatkowe wsparcie dla konsoli Xbox One X, umożliwiając grę w trybie 4K, oraz jest kompatybilna z systemami Xbox Series S i Xbox Series X.

