W tym tygodniu EA podejmie decyzję, co dalej z Anthem

W tym tygodniu szefowie Electronic Arts i BioWare mają odbyć spotkanie, na którym zajmą się między innymi tematem Anthem. Mają podjąć ostateczną decyzję co do nieudanej produkcji.

Chociaż wydaje się, jakby wydarzyło się to zaledwie kilka miesięcy temu, to od premiery Anthem minęły już 2 lata. Produkcja BioWare i Electronic Arts zadebiutowała dokładnie 22 lutego 2019 roku w wersji na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One i nie została przyjęta zbyt ciepło. Chociaż przedstawiony świat był ciekawy, a system walki satysfakcjonujący, to gra cierpiała na wiele bolączek. Wśród najważniejszych należy wymienić nudne misje, powtarzalne schematy i nijakie postacie. Dlatego po pół roku od premiery i zarazem 18 miesięcy temu twórcy zapowiedzieli Anthem 2.0. Jednak z czasem temat ucichł. Aż do teraz.

Co dalej z Anthem 2.0?

Według Bloomberga jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkanie szefów Electronic Arts oraz BioWare, na którym zajmą się między innymi kwestią Anthema. Prawdopodobnie zapadną ostateczne decyzje, co dalej zrobić z nieudaną grą. Możemy się jedynie domyślać, że BioWare chce dodatkowych funduszy na dalszej prace nad wersją 2.0. Pytanie brzmi - czy Electronic Arts będzie skłonne je przekazać, skoro Anthem od początku jest klapą, a od premiery minęły już 2 lata. Raczej niewiele jest osób, które jeszcze czekają na odświeżoną wersję produkcji.

Warto też dodać, że Austin Daily w pewnym momencie stworzył w BioWare niewielki zespół, który miał sprawdzić, dlaczego Anthem okazało się porażką. Niedawno został on przeniesiony do grupy odpowiedzialnej za Dragon Age 4, co też w pewien sposób pokazuje stopień zaangażowania w odratowanie marki. W każdym razie w tym tygodniu być może poznamy ostateczną decyzję i dowiemy się, co dalej z Anthem.

