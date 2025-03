MediaTek Dimensity 9500 może zmiażdżyć dominację Qualcomma

Nie da się ukryć, że wszystko, co ważne w dziedzinie nowoczesnych chipów dzieje się teraz na Tajwanie. Wywodzący się z Tajwanu MediaTek wyraźnie przy tym korzysta na dostępności do rodzimej technologii i już w 2024 roku brylował na szczytach rankingów wydajności telefonów. Firma nie zamierza zwalniać tempa i w 2025 roku, prezentując Dimensity 9500 na długo przed następcą Snapdragona 8 Elite.

Według najnowszych doniesień, nowy układ SoC MediaTeka będzie bazował na jednym rdzeniu Travis, trzech rdzeniach Alto i 4 rdzeniach Gelas. Do kompletu dostanie zaś układ graficzny Immortalis Drage. Rdzenie Travis i Alto wykorzystują nadchodzącą architekturę X9 firmy ARM. Oznacza to, że za nazwami kodowymi w przypadku Travisa i Alto stoją Cortex-X930, a cztery rdzenie Gelas to Cortex-A730.