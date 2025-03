Masz AUX w samochodzie? Zapomnij o transmiterach FM. Ten gadżet jest znacznie lepszy

Vivanco 60341

Urządzenie to jest genialne w swojej prostocie: wystarczy podłączyć je do gniazda AUX, sparować je z naszym smartfonem przez Bluetooth i gotowe: możemy się cieszyć wysokiej klasy muzyką z naszego smartfona w naszym aucie. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia zasilania adaptera. Na szczęście nie trzeba go trzymać ciągle na kablu, ponieważ wbudowana bateria pozwala na nawet 8 godzin ciągłego słuchania muzyki. A wszystko to za jedyne 59 złotych.