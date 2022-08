Logitech zrywa ze stereotypami i tworzy akcesoria gamingowe dla kobiet

Logitech przygotował linię akcesoriów gamingowych specjalnie dla kobiet. Składają się na nią nowe słuchawki, myszka i dwie klawiatury mechaniczne.

Czy są na sali kobiety-gracze? To mam dla Was dobrą wiadomość! Firma Logitech uznała, że zbyt długo byłyście ignorowane i dlatego przygotowała nową linię akcesoriów gamingowych specjalnie dla Was.

Logitech Aurora - akcesoria gamingowe specjalnie dla kobiet

Logitech Aurora to nowa seria produktów zaprojektowana specjalnie z myślą o grających kobietach. Jak podkreśla producent, dotyczy to nie tylko estetyki, w której zrezygnowano z agresywnego wzornictwa kojarzonego zwykle z produktami gamingowymi, ale także funkcjonalności. W nowych produktach zwrócono uwagę m.in. na takie detale, by można z nich było wygodnie korzystać w długich włosach i z kolczykami oraz by były komfortowe także dla posiadaczy (posiadczek?) mniejszych dłoni.

W ramach nowej linii dostępne są cztery produkty:

Logitech G735 - bezprzewodowy zestaw słuchawkowy,

- bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, Logitech G715 - bezprzewodowa klawiatura mechaniczna,

- bezprzewodowa klawiatura mechaniczna, Logitech G713 - przewodowa klawiatura mechaniczna,

- przewodowa klawiatura mechaniczna, Logitech G705 - bezprzewodowa mysz komputerowa.

Wszystkie łączy wspólna stylistyka, w której dominują obłe linie, brak agresywnych akcentów i pastelowe kolory. Skoro mowa o tych ostatnich, urządzenia będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, biało-różowej i biało-limonkowej. Możliwa będzie także ich dalsza personalizacja za pomocą oferowanych osobno akcesoriów.

Logitech Aurora - ceny

Seria Logitech Aurora na pierwszy rzut oka zapowiada się bardzo obiecująco i z pewnością stanowi miłą odmianę na tle produktów konkurencji. Niestety za ten powiew świeżości będzie trzeba drogo zapłacić. Nowe produkty kupimy w następujących cenach:

Logitech G735 - 1033 zł

Logitech G715 - 949 zł

Logitech G713 - 799 zł

Logitech G705 - 499 zł

Zobacz: Logitech tworzy tajemniczą konsolę, ale co nieco o niej wiemy

Zobacz: Logitech poprawia ideał. Zaprezentowano nowe akcesoria z serii MX

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Logitech

Źródło tekstu: Logitech