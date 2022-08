Logitech tworzy tajemniczą konsolę, ale co nieco o niej wiemy

Logitech pracuje nad własną konsolą. Chociaż urządzenie skrywa przed nami wiele tajemnic, to co nieco już o nim wiemy. Zapowiada się ciekawy sprzęt.

Logitech ogłosił, że tworzy tajemniczą konsolę. No dobra, może nie jest ona aż tak tajemnicza, bo jednak coś o niej wiemy. Przede wszystkim powstaje przy współpracy z chińską marką Tencent, która ma w swoich rękach udziały w kilku dużych studiach deweloperskich, w tym np. Riot Games lub polskim Bloober Team.

Konsola Logitech

Wiemy, że urządzenie Logitech będzie konsolą, a nie jedynie przystawką do smartfonów, jak chociaż Razer Kishi. Jednak nie oznacza to, że będą na nią powstawać dedykowane gry. Sprzęt ma służyć przede wszystkim do grania w chmurze za pomocą GeForce NOW oraz Xbox Cloud Gaming. Dlatego Logitech współpracuje pod względem sprzętowym także z NVIDIĄ i Microsoftem.

Na ten moment Logitech i Tencent jedynie zapowiadają konsolę. Nie znamy ani wyglądu urządzenia, ani ceny, ani nawet daty premiery. Natomiast producent obiecuje, że konsola trafi na sklepowe półki jeszcze w tym roku. Poza tym wiemy, że prace trwają. Jeśli chcecie pierwsi wiedzieć o postępach, to powstała dedykowana strona internetowa, na której możecie zapisać się do newslettera.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na sierpień 2022

Zobacz: Jaką klawiaturę gamingową do 200 zł wybrać? Podpowiadamy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Logitech, josevfr / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge