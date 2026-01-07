Lidl szokuje ofertą. Lidlomix dla ubogich za 799 zł

Termorobot MC Compact jak sama nazwa wskazuje, jest raczej mały. A dokładnie o połowę mniejszy od oryginalnego Lidlomixa. Mówimy tu o urządzeniu z misą o efektywnej pojemności 1,5 litra, co nadaje się dla osoby samotnej z większym apetytem, lub pary niejadków. To jednak nie koniec cięć o połowę. Kolejnym jest moc tego urządzenia, która wynosi 500 W, w porównaniu do 1200 W większego brata.

Termorobot MC Compact

Sterowanie nim również ucierpiało. Zamiast dużego zaawansowanego, dotykowego panelu dostajemy niewielki i prosty. Domyślnym trybem sterowania ma być nasz smartfon. Nawet dostajemy do niego specjalną podstawką, aby stał pionowo podczas korzystania z Termorobot MC Compact. Oczywiście oferuje on opcje gotowania ręcznego, miksowania, smażenia, zagniatania i gotowania na parze.