Lidl z kolejną świetną promocją. Zrób porządek ze swoją elektroniką

Stacje ładujące to w dużym uproszczeniu po prostu większe ładowarki z dużą liczbą portów , które podłącza się do gniazdka za pomocą kabla. W ten sposób nie zajmują one zbyt dużo miejsca w samym gniazdku , a jednocześnie to może być schowane za meblami. Dodatkowym atutem jest także fakt, że same urządzenia mogą być podłączone krótkimi kablami i leżeć po prostu obok stacji.

Stacja ładująca Tronic

W przypadku stacji Tronic mamy do czynienia z pojedynczym portem USB-C, który oferuje do 45 W mocy. Pozostałe 3 porty USB-A mają do podziału między siebie 20 W. Tym samym łączna moc ładowarki wynosi 65 W, chociaż nie jest ona w stanie ładować z tą mocą pojedynczego urządzenia. To jednak można uznać za swego rodzaju plus: mamy pewność, że jeśli podłączymy do niej dwa urządzenia, to jedno z nich nie zagarnie całej mocy dla siebie. Co jeszcze ważniejsze, stacja ta jest obecnie o 30% tańsza w sklepie internetowym Lidl Online.