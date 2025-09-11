Sprzęt

Pod Lidlem ustawią się dziś kolejki. Kultowy sprzęt o 700 zł taniej

Dla wszystkich wielbicieli kultowego już Thermomixa, Lidl przygotował nie lada gratkę. Podobne urządzenie zakupisz za niemal cztery razy mniejsze pieniądze. Od dziś - zarówno w sklepach internetowych, jak i w sklepie online. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:28
3
Lidlomix też jest bardzo dobry?

Wyścigi na roboty gotujące to już niemal nasz chleb powszedni. Z kultowym Thermomixem TM7 ścigają się nieustannie dyskonty typu Biedronka i Lidl, mając w ofercie jego tańsze zamienniki. I trudno się dziwić — nie każdy chce wydać na tego typu sprzęt 6669 złotych. I bardzo dobrze, że na rynku mamy alternatywy i różne opcje cenowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

W opinii niektórych oceniających oryginalny sprzęt marki Vorwerk jest zdecydowanie za drogi. I właśnie z myślą o tych użytkownikach, Lidl przygotował tańszą opcję. Mamy na myśli słynny już zamiennik Thermomixa, czyli urządzenie marki Silvercrest — Monsieur Cuisine Smart (czyli Lidlomix)

Od 11 września cena termorobota spada o 700 zł

Lidlomix jest standardowo dostępny w ofercie Lidla w regularnej cenie 2499 zł. Ale od dziś, czyli 11 września (czwartek) ruszyła promocja, dzięki której możemy zaoszczędzić 700 złotych. Warto zatem ruszyć na zakupy właśnie teraz i kupić sprzęt za 1799 złotych. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepie internetowym Lidla. 

Można zachwalać sprzęt bez końca, ale warto też przypomnieć o tym, że urządzenie posiada 8-calowy ekran dotykowy, ma 16 programów, w tym gotowanie na parze, smażenie oraz wyrabianie ciasta. Lidlomix oferuje moc 1200 W i wagę do 5 kg. Co warto zaznaczyć - aplikacja z dostępem do przepisów jest całkowicie darmowa. 

Termorobot z Lidla
Image
telepolis
Lidlomix promocja Thermomix z Lidla Lidlomix Monsieur Cuisine Smart promocja w lidl promocja lidl
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl