Pod Lidlem ustawią się dziś kolejki. Kultowy sprzęt o 700 zł taniej

Lidlomix też jest bardzo dobry?

Wyścigi na roboty gotujące to już niemal nasz chleb powszedni. Z kultowym Thermomixem TM7 ścigają się nieustannie dyskonty typu Biedronka i Lidl, mając w ofercie jego tańsze zamienniki. I trudno się dziwić — nie każdy chce wydać na tego typu sprzęt 6669 złotych. I bardzo dobrze, że na rynku mamy alternatywy i różne opcje cenowe.

W opinii niektórych oceniających oryginalny sprzęt marki Vorwerk jest zdecydowanie za drogi. I właśnie z myślą o tych użytkownikach, Lidl przygotował tańszą opcję. Mamy na myśli słynny już zamiennik Thermomixa, czyli urządzenie marki Silvercrest — Monsieur Cuisine Smart (czyli Lidlomix).

Od 11 września cena termorobota spada o 700 zł

Lidlomix jest standardowo dostępny w ofercie Lidla w regularnej cenie 2499 zł. Ale od dziś, czyli 11 września (czwartek) ruszyła promocja, dzięki której możemy zaoszczędzić 700 złotych. Warto zatem ruszyć na zakupy właśnie teraz i kupić sprzęt za 1799 złotych. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepie internetowym Lidla.