Lidl przecenił pożądany sprzęt. Klienci tylko wychwalają

Lidl ma bardzo szeroki asortyment sprzętów, które każdy powinien mieć w swoim domu. Teraz, jesienią, kiedy nastąpiły powroty do szkół i pracy po wakacjach, żelazko parowe przyda się częściej niż o jakiejkolwiek innej porze roku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:38
Żelazko, które jest lekkie i dobrze prasuje

Żelazko parowe 2000 Series marki Philips, zakupimy w Lidlu za 139 złotych. Posiada ono aż cztery ustawienia pary, aby skutecznie usunąć zagniecenia z wszystkich rodzajów prasowalnych tkanin. Naszą uwagę przyciągnęła nie tylko atrakcyjna cena urządzenia, ale także znakomite recenzje produktu. Użytkownicy chwalą je głównie za lekkość prasowania i dość ładny design. Zdaniem niektórych, możliwość prasowania za pomocą tego konkretnego sprzętu to istna bajka. 

Super leciutkie, swobodnie i lekko się prasuje.

pochwalił żelazko jeden z użytkowników.

Łatwe prasowanie i świetny design. Cena żelazka jest absolutnie niesamowita. Żelazko jest łatwe w użyciu i bardzo lekkie, nawet gdy jest napełnione wodą. Bardzo ładnie prasuje. Wygląda też szykownie. Zdecydowanie polecam. 

napisał o żelazku inny użytkownik.

Jak zapewnia producent, żelazko zostało wyposażone w płytkę ceramiczną dla łatwego i szybkiego przesuwania. Zapewnia do 25 g/min ciągłego strumienia pary do usuwania zagnieceń.

Co ważne, żelazko posiada duży otwór do napełniania wodą. Kto prasuje dużo, ten wie, jakie to ważne i jak bardzo uprzyjemnia pracę. Zbiornik na wodę ma 250 ml i zachęca do dłuższego prasowania. Funkcja Calc-Clean gwarantuje długotrwałą wydajność urządzenia. 

Żelazko Philips z Lidla
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl