Lidl da ci 250 zł na zakupy. Tak promuje swój hit

Lidl ogłosił kolejną akcję promocyjną, która obejmuje popularnego robota kuchennego. Można dostać nawet 250 złotych. Trzeba się jednak śpieszyć.

W ostatnich latach inteligentne roboty kuchenne zyskały na popularności. Teraz właściwie każdy producent sprzętu AGD chce mieć "własnego Thermomiksa". Jednym z największych rywali firmy Vorwerk jest w tym segmencie właśnie Lidl ze swoimi robotami Monsiuer Cuisine Connect i Smart. Jeden z nich jest właśnie na ciekawej promocji.

Kup robota, dostań kod na 250 złotych

Lidl właśnie ogłosił kolejną akcję promocyjną z udziałem inteligentnego robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect. Już teraz po zakupie popularnego "Lidlomixa" można odebrać jednorazowy kupon rabatowy w wysokości 250 złotych na kolejne zakupy w sklepie internetowym Lidl.pl.

Kupon obowiązuje na cały asortyment w sklepie internetowym Lidla, lecz tylko przy zakupach za minimum 275 złotych. Trzeba się jednak śpieszyć, by móc skorzystać z promocji. Potrwa ona do 30 kwietnia 2023 roku. Z kolei kupony rabatowe będzie można zrealizować do 31 maja 2023 roku.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Lidl