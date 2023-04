Endorfy GEM Plus Wireless to nowe, polskie myszki dla graczy

Jeśli planujesz kupno nowej myszki gamingowej to warto rozważyć polską propozycję. Nowy model Endorfy oferuje sensor PixArt z rozdzielczością do 26 000 DPI.

Każdy z nas ma nieco inne dłonie, długość palców czy ich rozstaw. Do tego dochodzą przynajmniej trzy popularne chwyty - claw, palm i fingertip. Nikogo więc nie powinno dziwić, że w sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie różnych myszek komputerowych. Polska marka Endorfy twierdzi jednak, że ma coś nowego.

Polacy oferują flagową specyfikację w cenie 379 złotych

Polacy zaprezentowali wczoraj nową myszkę z wyższej półki. Mowa o lekkim, bezprzewodowym gryzoniu dostępnym w dwóch kolorach, który kusi podświetleniem ARGB LED oraz topowym sensorem i przełącznikami.

Endorfy GEM Plus Wireless to myszka o wymiarach 126 x 65,7 x 38,5 milimetrów oraz wadze 74 gramów. Użyto tutaj sensora PixArt PAW3395 oraz przełączników Kailh GM 8.0 o żywotności do 80 milionów kliknięć. Wszystko to dopełniają ślizgacze PTFE. Użytkownik ma do dyspozycji sześć przycisków.

Maksymalna rozdzielczość sięga do 26 000 DPI, a maksymalna prędkość to do 650 IPS. Mowa więc o faktycznie flagowej specyfikacji. Użytkownik ma do wyboru łączność bezprzewodową (dedykowany dongle 2,4 GHz) lub może używać dołączonego przewodu USB typu C. Producent nie zdradza czasu pracy na jednym ładowaniu.

Endorfy GEM Plus Wireless dostępny będzie w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. W obu przypadkach dostajemy dyskretne podświetlenie ARGB LED widoczne w sygnecie firmy i scrollu. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić 379 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

