Ogromne chłodzenie z RGB LED dla nośników SSD

Planujesz zakup SSD PCIe 5.0? Obawiasz się zjawiska dławienia termicznego i spadku wydajności? Tutaj z Pomocą kolejny raz przychodzą Chińczycy.

Nośniki półprzewodnikowe z interfejsem PCI Express 5.0 oferują ogromny skok wydajności. Pierwsze modele to nawet do 10 000 MB/s, a z czasem zobaczymy również rozwiązania z prędkościami do 14 000 MB/s. Oczywiście to wymaga większego poboru mocy, a to zaś oznacza wyższe temperatury.

Chińskie chłodzenie obniża temperatury SSD aż o 49 °C!

Wszystko SSD PCIe 5.0, które ukazały się do tej pory wyposażone są w duże radiatory lub aktywne układy chłodzenia. Często są one brzydkie i głośne. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania firm trzecich.

JuiShark M.2 Four to wieżowy układ chłodzenia dla SSD typu M.2 2280 z interfejsem PCI Express 5.0. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym, żebrowanym radiatorem o wysokości 71 milimetrów. Całość dopełnia 50-milimetrowy wentylator o grubości 15 milimetrów, który wyposażono w siedem łopatek.

Chińczycy nie zdradzają niestety deklarowanej wydajności czy kultury pracy dołączonego "śmigła". Pokazano jednak temperatury Samsunga 980 PRO pod obciążeniem z i bez opisywanego chłodzenia. Różnica jest ogromna. W przypadku kości pamięci mowa o 38°C mniej, zaś na kontrolerze to aż 49°C mniej!

JuiShark M.2 Four dostępny jest w trzech wariantach - całkowicie czarny, czarny z RGB LED oraz srebrny z RGB LED. Sugerowane ceny to równowartość około 79 złotych za wersję "all black" i 115 złotych za wersję z podświetleniem. Chłodzenie raczej nie trafi do polskich sklepów, ale bez problemu kupicie je np. na AliExpress.

