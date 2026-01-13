Sprzęt

1399 zł i masz latopa na lata, na którym nawet pograsz

LENOVO IdeaPad Slim 3 to Chromebook, który pozwoli na znacznie więcej, niż większość laptopów tego typu. A mimo to można go kupić za niewielką kwotę 1399 zł.

Chromebooki to idealny wybór dla osób, które chcą kupić laptopa do internetu, ale mają ograniczony budżet. Za naprawdę niewielkie pieniądze zyskujemy sprzęt, który długo pracuje na baterii, ma świetną klawiaturę i dość mocy, aby korzystanie z niego było bardzo przyjemnym doświadczeniem. Nie inaczej jest w przypadku LENOVO IdeaPad Slim 3, który ma jeszcze jedną zaletę: spełnia wymagania, aby zainstalować na nim wersję Steam na Chrome OS, oraz odpalać dedykowane tej platformie gry.

LENOVO IdeaPad Slim 3  Świetny laptop za niewielkie pieniądze

LENOVO IdeaPad Slim 3 

Mamy tu do czynienia z 14-calową, matową matrycą IPS o rozdzielczości Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast ośmiordzeniowy i ośmiowątkowy układ Intel i3-N305, którego wspiera 8 GB RAM DDR5 4800 MHz i 128 GB pamięci wbudowanej. A wszystko to za jedyne 1399 zł.

LENOVO IdeaPad Slim 3  Świetny laptop za niewielkie pieniądze

Tak długo, jak nie potrzebujecie żadnych dedykowanych aplikacji na Windowsa, to w tym budżecie będzie to znacznie lepszy wybór, niż laptop z systemem od Microsoftu. Jeśli jednak macie taką potrzebę, to pamiętajcie, że zmiana systemu w Chromebooku to istna droga przez mękę. Dlatego też zakup tego laptopa z założeniem, że zmienicie mu system, nie jest zbyt rozsądnym wyborem.

