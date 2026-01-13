1399 zł i masz latopa na lata, na którym nawet pograsz

Chromebooki to idealny wybór dla osób, które chcą kupić laptopa do internetu, ale mają ograniczony budżet. Za naprawdę niewielkie pieniądze zyskujemy sprzęt, który długo pracuje na baterii, ma świetną klawiaturę i dość mocy, aby korzystanie z niego było bardzo przyjemnym doświadczeniem. Nie inaczej jest w przypadku LENOVO IdeaPad Slim 3, który ma jeszcze jedną zaletę: spełnia wymagania, aby zainstalować na nim wersję Steam na Chrome OS, oraz odpalać dedykowane tej platformie gry.

Dalsza część tekstu pod wideo

LENOVO IdeaPad Slim 3

Mamy tu do czynienia z 14-calową, matową matrycą IPS o rozdzielczości Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast ośmiordzeniowy i ośmiowątkowy układ Intel i3-N305, którego wspiera 8 GB RAM DDR5 4800 MHz i 128 GB pamięci wbudowanej. A wszystko to za jedyne 1399 zł.