Ten ekran potrzebuje 150 kart graficznych do działania. Efekt powala

Jeden ekran i aż 150 kart graficznych NVIDIA A6000. Takie cuda znajdziecie w Las Vegas.

Z pewnością wiedzieliście Sphere, które znajduje się w Las Vegas. Jeśli nie, to musicie wiedzieć, że jest to ogromna kula, która jest jednocześnie wielkim ekranem. Do jej obsługi potrzebnych jest aż 150 kart graficznych.

Sphere w Las Vegas

W najnowszym wpisie na blogu szczegółami pochwaliła się firma NVIDIA. Ogromna kula obsługiwana jest przez 150 kart graficznych NVIDIA RTX A6000. Dzięki temu obraz może być wyświetlany zarówno po zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie konstrukcji.

Tak duża liczba kart graficznych była konieczna ze względu na wysokie wymagania. W środku kuli znajduje się ekran o rozdzielczości 16K x 16K. Natomiast zewnętrzna strona to aż 1,2 mln programowalnych diod LED. Celem było uzyskanie płynności 60 klatek na sekundę i to udało się osiągnąć.

Oczywiście wiąże się to z dużymi kosztami. Cena jednej karty graficznej RTX A6000 to około 4,5 tys. dolarów. Samo zbudowanie Sphere kosztowało 2,3 mld dolarów. Natomiast w tzw. peaku konstrukcja potrafi pobierać energię, która wystarczyłaby do zasilenia około 21 tys. domów.'

Zobacz: x-kom ma rarytasy dla fanów retro. Nie trzeba dużo wydawać

Zobacz: Zapomnij o krzemie. AMD chce postawić na szkło

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Madeleine Deaton / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag