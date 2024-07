x-kom ma rarytasy dla fanów retro. Nie trzeba dużo wydawać

Czy granie w gry retro może być tanie i proste? Tak, wystarczy sięgnąć po konsole przenośne Anbernic, które już niedługo będą dostępne w polskiej dystrybucji.

W obecnych czasach fani gier wideo mają w czym wybierać. Każdego miesiąca zarówno na PC, jak i konsolach pojawiają się nowe tytuły. Dostajemy produkcje AAA od największych studiów, ale też gry niezależne od małych twórców. Już nawet nie trzeba jechać do sklepu po pudełko z grą - wystarczy dostęp do internetu.

Konsole Anbernic są dostępne w Polsce od 299 złotych

Jednak wielu graczy zdecydowanie lepiej bawi się w starszych tytułach. To właśnie dlatego na popularności zyskują przenośne konsole, które obsługują takie platformy jak Sony PlayStation 1, Sega MegaDrive i Master System, Super Nintendo, NES, wszystkie Game Boy'e, Dramcast czy Sony PlayStation Portable.

Oczywiście żadnemu fanowi klimatów retro nie trzeba przedstawiać handheldów Anbernic. Recenzje jednego z nich możecie nawet przeczytać na łamach Telepolis. Kuszą one niską ceną, ale wiąże się to z koniecznością ściągania sprzętu z Chin oraz brakiem gwarancji. To się jednak zmienia, a na pomoc przychodzi x-kom.

Znana polska sieć sklepów dodała do swojej oferty dziewięć konsol Anbernic. Mowa zarówno o najtańszych modelach RG28XX, popularnych RG35XX (Plus/H/SP), jak i wyżej pozycjonowanym RG556. Oczywiście ceny są nieco droższe niż na AliExpress, ale mowa o oficjalnej polskiej dystrybucji i pełnej gwarancji:

Oprócz tego x-kom oferuje etui dla Anbernic RG35XX SP. Na razie mowa o przedsprzedaży. Wysyłka ruszy już 17 lipca. Odbiór osobisty i dostawa do Paczkomatów InPost jest darmowa.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl / Lech Okoń, Anbernic

Źródło tekstu: oprac. własne