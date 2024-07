Intel szykuje nowy procesor. Ale to nie to co myślisz

Niebiescy opracowali cichaczem nowy procesor w ramach rodziny Intel Core 14. generacji. Będzie to budżetowa propozycja dla płyt głównych z gniazdem LGA 1700.

W październiku 2023 roku na rynku debiutowały pierwsze procesory Intel Raptor Lake Refresh, które już za kilka miesięcy zastąpione zostaną przez rodzinę Intel Arrow Lake. Wygląda jednak na to, że Niebiescy wcale nie powiedzieli ostatniego słowa jeśli chodzi o gniazdo LGA 1700.

Nowy Intel 310 to procesor do komputerów biurowych

Chociaż Amerykanie porzucili znane od dziesięcioleci rodziny Celeron i Pentium, to na rynku nadal jest miejsce na proste i niezbyt wydajne, ale bardzo tanie układy. Intel chce wypełnić tą lukę nowym modelem.

W bazie wyników programu Geekbench namierzono procesor Intel 310. Jest to 2-rdzeniowa i 4-wątkowa jednostka pracująca z zegarem do 4,1 GHz. Doprawiono to 6 MB pamięci podręcznej typu L3 oraz poborem mocy do 46 W. Zdecydowano się tutaj na architekturę Raptor Cove, a więc "duże", wysokowydajne rdzenie.

Testy przeprowadzono na płycie główniej GIGABYTE H610M i z 8 GB pamięci RAM DDR4-3200. Mowa o wydajności na poziomie 2152 punktów dla zadań jednowątkowych i 4254 punkty dla zadań wielowątkowych.

Jak do wygląda w porównaniu do konkurencji? Co naturalne wydajność jednego wątku nie odbiega od droższych modeli Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Jest również lepsza niż w AMD Ryzen 5800X. Gorzej sprawa wygląda z wielowątkowością - to odpowiednik Intel Core i3-10100 (4R/8W, do 4,3 GHz) z 2020 roku.

Tym samym to raczej propozycja typowo pod komputery biurowe - pakiet office, internet oraz filmy i seriale. Zdecydowanie nie jest to CPU do komputera gamingowego, chyba że ktoś lubi starsze tytuły albo ogrywa głównie produkcje niezależne lub sieciowe.

Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale powinno być to poniżej 100 dolarów, czyli 399 złotych lub mniej. Problem tylko jest taki, że w tym segmencie można już dostać w sklepach znacznie wydajniejsze modele jak AMD Ryzen 5 4600G czy Intel Core i3‑12100F, które oferują więcej rdzeni i wątków.

