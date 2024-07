NEC ma nowe monitory. To modele dla biznesu

Czym charakteryzuje się dobry monitor do pracy? Zdaniem Sharp/NEC chodzi o duży obszar roboczy, podstawę z dobrą regulacją i rozbudowany panel I/O.

Na rynku sprzętu komputerowego jest sporo producentów monitorów i jeszcze więcej różnych modeli. Nie powinno to nikogo dziwić, gdy innego ekranu potrzeba do pracy biurowej, innego do grania, a jeszcze innego do profesjonalnej obróbki grafiki i wideo. Dzisiaj skupimy się na ofercie dla biznesu.

Nowe monitory trafią do sprzedaży w październiku 2024

Sharp/NEC przygotował bowiem dwa monitory z serii MultiSync, które oferują rozdzielczość 1440p lub 4K. Postawiono tutaj na rozbudowany panel I/O, szerokie możliwości regulacji oraz wzorową jakość wykonania. Dopełnia to również nieco dłuższa, 3-letnia gwarancja producenta.

Sharp MultiSync EA272Q to płaski, 27-calowy monitor z matrycą IPS. Mowa o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 60 Hz i czasie reakcji 6 ms. Typowa jasność to 350 cd/m2, a kontrast 1000:1. Deklarowane pokrycie kolorów sięga 100% dla palety sRGB i 77% dla NTSC.

Sharp MultiSync EA272U to również 27-calowy monitor z płaską matrycą IPS. Tutaj mowa o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, częstotliwości odświeżania do 60 Hz i czasie reakcji 5 ms. Typowa jasność to 400 cd/m2, a kontrast 1000:1. Zyskujemy też lepsze pokrycie kolorów - 110% dla palety sRGB i 78% dla NTSC.

Oba monitory oferują podstawę z regulacją wysokości do 150 mm, pochylenia i funkcją Pivot. Panel I/O wyposażono zaś w jedno HDMI, dwa DisplayPort, USB C z szybkim ładowaniem do 90 W, HUB USB 3.2 Gen 1 oraz złącze RJ-45. Monitory można łączyć ze sobą szeregowo, ograniczając liczbę przewodów.

Sharp MultiSync EA272Q oraz Sharp MultiSync EA272U trafią do sprzedaży w październiku 2024. Do wyboru będą czarne i białe wersje kolorystyczne. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone.

Źródło zdjęć: Sharp/NEC

Źródło tekstu: oprac. własne