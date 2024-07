Nadciąga tania, bezprzewodowa klawiatura mechaniczna dla graczy

Zawsze miałeś ochotę spróbować klawiatury mechanicznej, ale nie chciałeś dużo wydawać? Nie ma problemu! Sharkoon pokazał nowy, niedrogi model.

Od kilku lat klawiatury mechaniczne są pewnym standardem wśród użytkowników PC, zwłaszcza w przypadku graczy. Oferują one lepsze dostosowanie do preferencji posiadacza (siła aktywacji i punkt aktywacji przycisku), atrakcyjniejszy wygląd za sprawą niezliczonych, prostych w wymianie nakładek i niższy czas reakcji.

Należy oczekiwać ceny 299 złotych lub mniej

Oczywiście najbardziej rozpoznawalni producenci, inwestujący sporo pieniędzy w marketing, mają często absurdalnie wysokie ceny - nawet ponad 1000 złotych za sklepową klawiaturę. Na szczęście na rynku są jeszcze marki, które oferują tańsze modele. A jedną z nich jest Sharkoon.

Sharkoon Skiller SGK36W to bezprzewodowa, pełnowymiarowa klawiatura skierowana do graczy. Ma ona wymiary 430 x 124 x 38 milimetrów i masę 812 gramów. Użytkownik ma do dyspozycji 107/108 klawiszy (ANSI/ISO). Wbudowany akumulator pozwala na 55 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Zdecydowano się tutaj na tanie przełączniki Huano Red (Liniowe), charakteryzujące siłą aktywacji 45 g, punktem aktywacji 2 mm oraz deklarowaną żywotnością 20 milionów kliknięć. Nakładki wykonano z tworzywa ABS z grawerunkiem laserowym. Całość dopełnia podświetlenie RGB LED.

Z klawiatury możemy korzystać zarówno w trybie przewodowym - USB z częstotliwością raportowania 1000 Hz, jak i bezprzewodowym za sprawą dołączonego odbiornika 2,4 GHz.

Sharkoon Skiller SGK36W trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Producent nie zdradził sugerowanej ceny w Polsce, ale biorąc pod uwagę dotychczasową ofertę powinno być to 299 złotych lub mniej.

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne