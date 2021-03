Laptopy podrożeją. Acer i ASUS podniosą ceny o 10 proc.

Ceny kart graficznych poszybowały w górę, czekają nas też podwyżki cen laptopów. Acer i Asus zapowiedzieli podwyżki cen laptopów i jakieś 10% w drugim kwartale 2021 roku.

Podwyżka cen jest związana, a jakże, z pandemią COVID-19, pracą zdalną i kryzysem w branży półprzewodników. Najmocniej odczuli go szukający kart graficznych lub konsol nowej generacji, ale to tylko kwestia czasu, aż rozleje się na inne branże. Czarne widmo wisi już nad producentami laptopów, następne w kolejce są smartfony i samochody.

Raport z Tajwanu mówi, że to także wina ogromnego wzrostu zapotrzebowania na laptopy. To sprawiło, że przenośne komputery są towarem deficytowym. Może trudno w to uwierzyć, ale jest ich na rynku za mało. Tymczasem fabryki mają problem, by nadążyć za zapotrzebowaniem… które cały czas rośnie. Acer jest w stanie spełnić jedno na trzy zamówienia, otrzymane od klientów. ASUS również jest w nieciekawej sytuacji i jest w stanie dostarczyć 70-75% zamówień.

Zobacz: Szaleństwo na rynku trwa nadal: karty RTX 3060 droższe niż RTX 3060 Ti

To wszystko doprowadzi do wzrostu cen laptopów Acera i Asusa dla odbiorców końcowych w drugim kwartale 2021 roku. Taiwan Economic Daily przewiduje, że będzie to między 5 i 10 proc. Acer zapewnia, że dostosowanie cen tym razem jest jedynie „skromnym odbiciem” wzrostu cen niezbędnych komponentów oraz energii. Jason Chen, CEO Acera, przewiduje, że w najbliższym czasie popyt na PC będzie nadal rosnąć. Na złość wieszczom „ery post-PC” urośnie cały rynek.

Niemniej będzie to lekki szok – od 10 lat nie było tak znaczącego wzrostu cen w segmencie laptopów. Na pewno nie tylko Acer i Asus zdecydują się na podwyżkę. W końcu problem z dostawami dotyczy nie tylko ich. Przypomnę, że dopiero co MSI powiadomiło, że musi podnieść ceny kart graficznych z tego samego powodu.

Poprosiłam firmy Acer i ASUS i komentarz w tej sprawie. Może dowiemy się więcej o cenach w Polsce. Zaktualizuję tekst, gdy otrzymam odpowiedź.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: ITHome, Taiwan Economic Daily