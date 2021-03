Dostawy z Chin się spóźnią. Kontenerowiec zablokował Kanał Sueski

Kontenerowiec zablokował jedną z najważniejszych dróg transportowych na planecie – Kanał Sueski. Jeśli czekasz na przesyłkę z Azji albo towar z chińskiej fabryki dla swojej firmy, szykuj się na opóźnienia i straty.

Większość środy minęła na próbach uwolnienia ogromnego kontenerowca, który osiadł na mieliźnie i stoi w poprzek kanału. Pechowy kontenerowiec to Ever Given, należący do firmy Evergreen z Tajwanu. Kontenerowiec ma prawie 400 metrów długości, 59 metrów szerokości i może przewieźć na raz jakieś 20 tysięcy kontenerów.

Gdy przytrafił mu się ten wypadek, był właśnie w podróży z Chin do Rotterdamu. Płynął kanałem na północ. Zaskoczyła go burza piaskowa, która znacząco ograniczyła widoczność. Nie pomógł silny wiatr, osiągający prędkość 40 węzłów (74 km/h). Kontenerowiec stracił sterowność i stanął pod kątem w kanale, którego szerokość to około 300 metrów… i to w takim miejscu, że nie da się go ominąć nawet „starym” kanałem (tak, Kanał Sueski ma obecnie dwie nitki na części długości).

Zobacz: Paczki z AliExpress trafią bezpośrednio do paczkomatów InPost

Na razie nie wiemy, kiedy statek uda się uwolnić z potrzasku. W chwili pisania artykułu wiemy już, że akcja ratownicza się nie powiodła. Początkowo mówiło się, że już w czwartek statki popłyną dalej, ale już wiemy, że nie ma na to szans. Co więcej, są podejrzenia, że kontenerowiec został uszkodzony i nie będzie w stanie kontynuować podróży. Kolejna próba ruszenia go z miejsca została zaplanowana na czwartkowy poranek, gdy poziom wody się podniesie.

A massive 400 meter-long container ship, Ever Given, is stuck in the #Suez Canal, blocking traffic in one of world’s busiest maritime trade routes. The ship can be seen in this Planet Dove satellite image captured yesterday, March 23rd. pic.twitter.com/as8SRpzSSC — Planet (@planetlabs) March 24, 2021

Sprawa jest poważna. Kanał o długości 163 kilometrów to droga, którą podąża 12% globalnego handlu. W tym są nie tylko nasze prywatne paczki z AliExpress, ale też dostawy pozwalające utrzymywać setki tysięcy firm. Kanałem Sueskim płyną też baryłki z ropą, których cena i bez tego bardzo się ostatnio waha. Wypadek Ever Given unieruchomił około 150 innych kontenerowców, w tym wiozących ropę i środki chemiczne.

Na pocieszenie dodam, że załodze nic się nie stało i żadne niebezpieczne towary nie dostały się do wody.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NOAA (CC, Flickr)

Źródło tekstu: Bloomberg, CNN, Twitter