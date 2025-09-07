Korea mocno idzie w AI. Nie tylko Samsung
Firmy z Korei Południowej mocno idą w rozwój oraz implementację sztucznej inteligencji. Nie tylko Samsung, ale także inne duże koreańskie firmy. Mowa tu także o takich firmach jak Kakao czy Rebellions.
Samsung ogłosił niedawno, że chce by na rynku był miliard jego urządzeń ze sztuczną inteligencją. Szczególnie mowa tu o artykułach gospodarstwa domowego. Samsung czuje na karku oddech chińskich firm z branży, chce zatem spróbować ucieczki do przodu. Na polu sztucznej inteligencji będzie mieć jednak ciężką przeprawę z Chińczykami.
Korea idzie do przodu. Od komunikatora, przez lodówki do Arabii Saudyjskiej
Koreański Kakao (który jest właścicielem największego koreańskiego komunikatora czyli KakaoTalk, serwisu z internetowymi komiksami Kakao Webtoon czy aplikacji taksówkowej Kakao T) również ma plany co do AI. Kakao zamierza zintegrować Chata GPT ze swoją sztandarową aplikacją KakaoTalk. Koreańczycy nie będą tutaj w żadnym razie pionierami. Już prawie każdy komunikator to wprowadził.
Startup Rebellions działający w branży produkcji układów oraz AI bardzo odważnie poszukiwał nowych rynków. Rebellions znalazł go na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Arabii Saudyjskiej. Rebellions założył tam swoją spółkę-córką i zaprezentował tam swoje nowe wyroby. Tam Rebellions po raz kolejny zaznaczył, że szczególnie liczy się dla niego Arabia Saudyjska. Królestwo jest bogate i próbuje odnaleźć się na nowo zanim nie wyschnie źródełko pieniędzy z ropy naftowej. Wygląda to na perspektywiczny kierunek dla Koreańczyków.