Przenośne granie za niecałe cztery stówki. Znamy ceny i datę premiery

Anbernic RG Vita i RG Vita Pro już od dłuższego czasu rozbudzają emocje fanów gier retro – tych z czasów ośmiobitowców, ale i nowszych konsol sprzed dwóch dekad. Handheldy mocno inspirowane PlayStation Vita mają pozwolić na odpalanie tytułów z wielu platform różnych producentów, więc nie tylko Sony. Szczególnie ciekawie zapowiada się dwusystemowy model Pro, na którym ponoć płynie zagramy nawet w tytuły z PS2. Wszystko w sprzęcie, który zmieści się do większej kieszeni.

Anbernic ujawnił datę premiery i ceny

Po wielu tygodniach zapowiedzi Anbernic jest już gotowy do premiery nowych konsol. Przedsprzedaż obu urządzeń ruszy 23 marca o godzinie 11:00 polskiego czasu.

Producent przygotował specjalną ofertę na start, która potrwa przez pierwsze 72 godziny od rozpoczęcia przyjmowania zamówień. Podstawowy model RG Vita został wyceniony w oknie promocyjnym na 99,99 USD (ok. 370 zł), natomiast jego standardowa cena wyniesie ostatecznie 109,99 USD (408 zł).

Z kolei wydajniejszy wariant RG Vita Pro będzie można kupić początkowo za 139,99 USD (520 zł), a po zakończeniu promocji kwota ta wzrośnie do 149,99 USD (557 zł).

Anbernic RG Vita i RG Vita Pro – na co tak naprawdę pozwolą?

Różnice między oboma wariantami uzasadniają różnicę w cenie. Standardowy model RG Vita otrzymał dotykowy ekran IPS 5,46 cala o rozdzielczości HD oraz układ Unisoc Tiger T618 (GPU ARM Mali G52 MP2) współpracujący z 3 GB pamięci RAM. Całość działa pod kontrolą systemu Android 12 i oferuje łączność Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.

Wersja Pro to z kolei minimalnie większy wyświetlacz IPS o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości Full HD, napędzany przez nowszy układ Rockchip RK3576 z 4 GB pamięci operacyjnej. Droższy model wspiera też nowsze standardy komunikacji bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. GPU to Mali-G52 MC3, czyli wariant z trzema rdzeniami.

To, co najbardziej wyróżnia wersję Pro i budzi największe zainteresowanie entuzjastów, to możliwość pracy w trybie dual-boot. Użytkownicy mogą w niej swobodnie przełączać się między systemem Android 14 a 64-bitowym Linuksem.

Niezależnie od wybranej wersji, oba handheldy zostały wyposażone w baterię o pojemności 5000 mAh i 64 GB wbudowanej pamięci na dane. Producent zadbał również o wysokiej jakości gałki analogowe wykorzystujące efekt Halla oraz czytnik kart microSD, który obsługuje nośniki o pojemności nawet do 2 TB.

Z zapowiedzi producenta wynika, że obydwa modele Anbernic RG Vita będą w stanie emulować nie tylko PS Vita, ale też PS2, pozwolą także na obsługę gier z Androida, GameCube’a, Nintendo N64, 3DS-a, Wii czy PSP.