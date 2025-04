Nintendo Switch 2 w tańszej wersji, ale tylko dla wybranych

Wydarzenie Nintendo Direct przyniosło mnóstwo emocji, głównie dzięki oficjalnemu ujawnieniu specyfikacji i nowych gier na konsolę Nintendo Switch 2 . Jednak to właśnie syegrowana cena urządzenia wywołała najwięcej dyskusji - 449 dolarów za samą konsolę i 499 dolarów za zestaw z Mario Kart World (w Polsce kolejno 2199 i 2399 złotych ), co spotkało się z dużym niezadowoleniem graczy na całym świecie.

Nintendo Switch 2 zadebiutuje 5 czerwca 2025

Okazuje się jednak, że sytuacja wygląda znacznie lepiej dla Japończyków. Firma Nintendo zapowiedziała bowiem dodatkowy, zablokowany regionalne model, dostępny tylko w Japonii i wyceniony na 49 980 jenów , co w przeliczeniu daje ok. 1315 złotych . Wersja odblokowana (obsługująca wiele języków) będzie kosztować tam 69 980 jenów , czyli ok. 1835 złotych.

Obecnie nie jest do końca jasne, czy osoby podróżujące do Japonii po 5 czerwca 2025 roku będą mogły bezproblemowo kupić tańszą wersję i cieszyć się nią w swoim kraju. Daniel Ahmad, analityk z Niko Partners, zwraca jednak uwagę na to, że konsola będzie przypisywana tylko do kont Nintendo, których region ustalono na Japonię.