Japończycy się tłumaczą z braku OLEDa w Nintendo Switch 2

Podczas wydarzenia Nintendo Direct zdradzono większość szczegółów na temat nowej japońskiej konsoli przenośnej, Nintendo Switch 2. Ekran doczekał się wielu uprawnień - jest większy (7,9" vs 6,2"), posiada wyższą rozdzielczość (1080p vs 720p) oraz częstotliwość odświeżania (120 vs 60 Hz). Oprócz tego wspiera VRR, poprawiające płynność wyświetlanego obrazu.