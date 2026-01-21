Producenci mówią wprost. To koniec tanich SSD

Era tanich nośników półprzewodnikowych dobiega końca i nie chodzi wyłącznie o topowe modele. Zdaniem Shunsuke Nakato, dyrektora zarządzającego pionem pamięci w Kioxii (jeden z większych producentów NAND), czasy przystępnych cenowo SSD właśnie się skończyły i nie wrócą, przynajmniej dopóki szaleństwo na sztuczną inteligencję nie wyhamuje.

Ceny pozostaną na kursie wzrostowym przez cały 2026 rok

Nakato nie owija w bawełnę - tegoroczna produkcja jest już w całości wyprzedana. Co ciekawe, firma stosuje dość nietypową strategię dystrybucji. Zamiast wybierać najwyższą ofertę lub realizować zamówienia według kolejności zgłoszeń, stawia na coś w rodzaju dżentelmeńskiej umowy opartej na zaufaniu i długoterminowych relacjach z partnerami.

Jak podkreślają Japończycy, nie da się fizycznie przyspieszyć dostaw ani nagle zwiększyć wolumenów tylko dlatego, że zamówień przybywa. Zamiast tego Kioxia ustala z kluczowymi klientami roczne plany dostaw i trzyma się ich niezależnie od rynkowej gorączki.

Mimo wszystko firma liczy, że jej fabryki w Yokkaichi i Kitakami pomogą częściowo złagodzić globalny niedobór NAND. To pozytywna odmiana, bo Koreańczycy - Samsung i SK hynix - ograniczają produkcję, przestawiając linie na DRAM (zwłaszcza HBM). Wszystko po to by zwiększyć marże.

Okno na zakup taniego SSD zamknęło się kilka miesięcy temu. Jeśli ktoś planuje budowę nowego lub modernizację obecnego PC, odkładanie decyzji może się źle skończyć. Wszystko wskazuje na to, że ceny pozostaną na kursie wzrostowym przez cały 2026 rok, a być może także w 2027.