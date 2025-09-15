Każdy uczeń powinien to mieć, a dziś jest taniej w x-kom
Zresztą nie tylko uczeń, ale i student oraz pracownik biurowy na home office.
Mowa tu o ergonomicznym fotelu biurowym. Czyli o meblu, na którym spędzamy dzień w dzień po przynajmniej kilka godzin. Takie siedzisko musi być nie tylko wygodne, ale i przyjazne dla naszego kręgosłupa. W przeciwnym razie możemy bardzo żałować z wiekiem, że takiego nie mieliśmy. Tak się natomiast składa, że fotel Mozos ERGO-F możecie dziś do 22:00 kupić w x-kom aż 90 zł taniej.
Mozos ERGO-F
Jest to fotel z oparciem i zagłówkiem wykonanym z siatki mesh, dzięki czemu mamy zapewnioną cyrkulację powietrza przy plecach. Regulowane siedzisko pozwala na siedzenie w zakresie od 450 do 550 mm. Jeśli zaś chodzi o odchylanie się, to jest ono możliwe do 125 stopni. Sam fotel natomiast jest dedykowany osobom do 120 kg wagi.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.