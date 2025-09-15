Każdy uczeń powinien to mieć, a dziś jest taniej w x-kom

Mowa tu o ergonomicznym fotelu biurowym. Czyli o meblu, na którym spędzamy dzień w dzień po przynajmniej kilka godzin. Takie siedzisko musi być nie tylko wygodne, ale i przyjazne dla naszego kręgosłupa. W przeciwnym razie możemy bardzo żałować z wiekiem, że takiego nie mieliśmy. Tak się natomiast składa, że fotel Mozos ERGO-F możecie dziś do 22:00 kupić w x-kom aż 90 zł taniej.

Mozos ERGO-F

Jest to fotel z oparciem i zagłówkiem wykonanym z siatki mesh, dzięki czemu mamy zapewnioną cyrkulację powietrza przy plecach. Regulowane siedzisko pozwala na siedzenie w zakresie od 450 do 550 mm. Jeśli zaś chodzi o odchylanie się, to jest ono możliwe do 125 stopni. Sam fotel natomiast jest dedykowany osobom do 120 kg wagi.