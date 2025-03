Produkty AMD to wydmuszka? Tak twierdzi UserBenchmark

Po długim wyczekiwaniu i ze sporym opóźnieniem w zeszłym tygodniu na rynku zadebiutowały karty graficzne AMD Radeon RX 9000 na bazie architektury RDNA4 . Na start dostaliśmy dwa wyżej pozycjonowane modele - Radeon RX 9070 oraz RX 9070 XT . Jak do tej pory recenzenci są zgodni, że to udane układy. Największą ich zaletą w zestawieniu z serią NVIDIA GeForce RTX 5000 jest zdecydowanie lepsza dostępność oraz niższe ceny.

Nigdy nie warto wierzyć jednej recenzji czy opinii

A jaka jest prawda? Według niezależnych testów Radeon RX 9070 XT jest średnio o 3-4% słabszy w grach niż GeForce RTX 5070 Ti , również różnice w raytracingu chociaż widoczne to nie są ogromne - około 13-17%. To zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilka generacji temu, gdzie AMD faktycznie nie radziło sobie zbyt dobrze z technologią śledzenia promieni.

Warto też przypomnieć, iż chociaż baza wyników UserBenchmark bywa przydatna, to jej autor w swoich wypowiedziach nie jest obiektywny. Często rozwija skrót AMD jako "Advanced Marketing Devices" (zamiast "Advanced Micro Devices"), a w przeszłości twierdził, że Intel Core i5-13600K to dużo lepszy wybór niż AMD Ryzen 7 9800X3D. Uzasadniał to faktem, że "wydawanie większych pieniędzy na CPU do gier często mija się z celem".