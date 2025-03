MSI gardzi AMD. Gigant pominie całą generację Radeon RX 9000

Wygląda na to, że optymizm związany z kartami graficznymi AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 powoli opada. Coraz wyraźniej słychać głosy niezadowolenia z różnych stron. Chwilę temu informowaliśmy Was o negatywnej opinii twórcy popularnej porównywarki UserBenchmark , a teraz przyszła pora na jednego z największych producentów sprzętu komputerowego na świecie.

MSI nie zdradza powodów swojej decyzji

W odpowiedzi na pytanie zagranicznej redakcji Tom’s Hardware przedstawiciel MSI poinformował, że firma nie przygotowuje żadnych kart Radeon RX 9000 . Decyzja dotyczy nie tylko najnowszych modeli Radeon RX 9070 i RX 9070 XT, ale całej generacji RDNA 4 . Nie oznacza to jednak jeszcze, że Tajwańczycy na zawsze rozstają się z AMD.

Jest to sporym zaskoczeniem, bowiem MSI zawsze oferowało zatrzęsienie autorskich Radeonów. Widoczne to było zwłaszcza przy przejściu z generacji Radeon RX 5000 do RX 6000, gdzie odnotowano wzrost modeli aż o 50%. Sytuacja jednak zdecydowanie pogorszyła się w przypadku Radeonów RX 7000 - Tajwańczycy wydali garstkę kart graficznych (dwa warianty Radeon RX 7900 XTX, jeden RX 7900 XT oraz jeden RX 7600).