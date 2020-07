Jest przyszłość po telefonach - BlackBerry QNX działa już w 175 milionach aut

To, że jakaś firma wycofuje się z segmentu sprzętu nie oznacza jej upadku. Postanowiliśmy zajrzeć co słychać u BlackBerry, który kiedyś był jednym z największych producentów świata. Firma z powodzeniem znalazła nową niszę.

BlackBerry pokonał podobną drogę co IBM, a potem Nokia. W tym drugim przypadku możemy oczywiście dalej kupić jako konsumenci telefony marki, ale za ich wydawanie odpowiada już kto inny - również fińska firma HMD Global. Każda z tych firm dalej działa i ma się dobrze, ale w innej branży niż ta, z której były ona najbardziej znane. Głównym produktem eksportowym BlackBerry jest oprogramowanie QNX, które to możemy zobaczyć w coraz większej liczbie samochodów. Jak dużej? Stojący na czele firmy John Chen pochwalił się, że jest już to 175 milionów aut.

Jeszcze w tamtym roku QNX zapewniał funkcjonowanie 150 milionów samochodów. Za ten wzrost odpowiadają auta takich znanych marek jak Audi, BMW, Honda, Mercedes-Benz, Porsche czy Toyota. Kanadyjska firma chwali się, że to ponad trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy to QNX działał na pokładzie 60 milionów maszyn. Minęło już kilka lat, odkąd obejmujący wtedy stery w firmie John Chen zapowiedział zmianę strategii firmy. Jak widać zdanie Software is the new BlackBerry nie zostało rzucone na wiatr.

Źródło tekstu: crackberry, wł