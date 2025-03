iSpot otwiera nowy salon w Lesznie. Na start będą niższe ceny

Sprzęt

Miłośnicy technologii Apple z Leszna i okolic mają powód do radości. Już 21 marca w Galerii Leszno otworzy się nowy salon iSpot Apple Authorized Reseller. To doskonała okazja, by skorzystać z atrakcyjnych promocji, spersonalizować zakupione akcesoria i zdobyć wymarzony sprzęt Apple'a w wyjątkowych cenach. Dwa dni otwarcia – 21 i 22 marca – mają być pełne niespodzianek i specjalnych ofert.