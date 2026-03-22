Nowy iPad z układem A18. Wiemy, kiedy zadebiutuje
W marcu 2026 r. Apple ogłosiło szereg nowości. Jednak próżno było wśród nich szukać nowego iPada z układem A18. Najnowsze doniesienia od sprawdzonego informatora wskazują jednak, że produkt ten ma ukazać się niebawem.
Nowy iPad z A18 jeszcze przed iOS 26.5
Ekspert i znany informator w dziedzinie produktów Apple, Mark Gurman z serwisu Bloomberg podzielił się na łamach swojego newslettera Power On najnowszą informacją nt. odświeżonego iPada z A18.
Sprzęt ma trafić do sklepów w pierwszej połowie 2026 roku, a Apple od dawna planował wydać go w okresie dostępności iOS 26.4, które potrwa do maja 2026 r.
Według Gurmana skok o dwie generacje (z A16 na A18) przełoży się na znaczny wzrost wydajności oraz wsparcie Apple Intelligence.
W momencie publikacji iOS 26.4 nie trafił jeszcze na iPhone'y i iPady, ale aktualizacja systemu operacyjnego powinna pojawić się z końcem marca 2026 r.
Oznacza to, że iPad z A18 powinien wejść do sprzedaży w kwietniu lub maksymalnie w maju.
Spekuluje się również o tym, że w nowym, podstawowym iPadzie może znaleźć się modem C1 i układ łączności N1.
Z kolei jeśli chodzi o Apple Intelligence, to największe zmiany — w tym mocne rozszerzenie możliwości Siri — mają nastąpić wraz z iOS 26.5, którego premiera spodziewana jest w maju 2026 r.