Nowy iPad z układem A18. Wiemy, kiedy zadebiutuje

Nowy iPad z A18 jeszcze przed iOS 26.5

Ekspert i znany informator w dziedzinie produktów Apple, Mark Gurman z serwisu Bloomberg podzielił się na łamach swojego newslettera Power On najnowszą informacją nt. odświeżonego iPada z A18.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzęt ma trafić do sklepów w pierwszej połowie 2026 roku, a Apple od dawna planował wydać go w okresie dostępności iOS 26.4, które potrwa do maja 2026 r.

Według Gurmana skok o dwie generacje (z A16 na A18) przełoży się na znaczny wzrost wydajności oraz wsparcie Apple Intelligence.

W momencie publikacji iOS 26.4 nie trafił jeszcze na iPhone'y i iPady, ale aktualizacja systemu operacyjnego powinna pojawić się z końcem marca 2026 r.

Oznacza to, że iPad z A18 powinien wejść do sprzedaży w kwietniu lub maksymalnie w maju.

Spekuluje się również o tym, że w nowym, podstawowym iPadzie może znaleźć się modem C1 i układ łączności N1.