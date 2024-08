Acer zdradził datę premiery nowych procesorów Intel Lunar Lake

Acer ujawnił, kiedy zadebiutują nowe procesorów Intel Lunar Lake, znane także jako Intel Core Ultra 200V.

Acer zapowiedział kolejne wydarzenie z serii next@acer, na którym pokaże swoje nowe laptopy. Rzecz w tym, że będą one korzystać z procesorów, które oficjalnie jeszcze nie zadebiutowały. Tym samym wiemy, kiedy prawdopodobnie odbędzie się ich premiera.

Intel Lunar Lake

Wydarzenie Acera zaplanowane jest na 4 września i odbędzie w Berlinie, na kilka dni przed rozpoczęciem targów IFA. Wiemy, że tajwańska firma pokaże między innymi nowe laptopy z procesorami Intel Core Ultra 200V, czyli serią Lunar Lake. To prawdopodobnie oznacza, że premiera układów odbędzie się dzień wcześniej, czyli 3 września. Byłoby to zgodne z wcześniejszą zapowiedzią Intel, który mówił o trzecim kwartale tego roku.

Procesory Intel Lunar Lake będą kolejnymi, które wyposażone będą w układ NPU (Neural Processing Unit) do obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Dzięki wydajności dobijającej nawet do 40 TOPS będą one w stanie obsługiwać Copilot+. Co więcej, wyposażone będą w GPU o mocy ponad 60 TOPS, więc w sumie laptopy mogą oferować wydajność nawet 100 TOPS.

