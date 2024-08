Nowy mikrokod do procesorów Intela. Jak wpływa na wydajność?

Producenci płyt głównych zaczęli udostępniać aktualizacje BIOS z nowym mikrokodem do procesorów Intela. Jak wpływa on na wydajność układów?

Intel w końcu udostępnił nową wersję mikrokodu (0x129) do procesorów Core 13. i 14. generacji, która powinna ostatecznie wyeliminować problemy ze stabilnością układów. Wiele osób obawiało się, że wpłynie ona negatywnie na wydajność CPU. W sieci pojawiły się już pierwsze testy.

Nowy mikrokod Intel 0x129, a wydajność

Za porównanie wziął się użytkownik JayzTwoCents. Sprawdził on wydajność na układzie Intel Core i9-14900K, którego w głównej mierze miały dotyczyć problemy. Do porównania wziął kilka wersji mikrokodu:

0x123 — majowa aktualizacja, która przywracała domyślne ustawienia dla procesora

— majowa aktualizacja, która przywracała domyślne ustawienia dla procesora 0x125 — aktualizacja, która poprawiała błąd z eTVB

— aktualizacja, która poprawiała błąd z eTVB 0x129 — najnowsza wersja, która ostatecznie ma wyeliminować problem ze stabilnością.

Wyniki są dość jednoznaczne. Wydajność nie uległa większym zmiano. Zarówno w Cinebench R23, jak i Cinebench 2024 rezultaty są porównywalne i mieszczą się w zakresie błędu pomiarowego. Różnicę stanowi jedynie test TimeSpy Extreme, w którym wynik spadł z 11,941 do 11,264 pkt, czyli o około 5,8 proc. Nie można wykluczyć, że jest to spowodowane nowym mikrokodem, ale też nie ma co do tego 100-procentowej pewności.

Natomiast w grach znowu nie ma żadnej różnicy. W Cyberpunk 2077 i Shadow of the Tomb Raider wszystkie wyniki są praktycznie identyczne. JayzTwoCents nie zauważył też żadnej różnicy w temperaturach, napięciach czy zegarach procesora. W skrócie wszystko działa tak, jak wcześniej, tylko stabilnie.

Źródło zdjęć: Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: wccftech