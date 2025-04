Lexar z nowymi SSD. Duże pojemności w niskich cenach

Do wyboru jest wersja 1, 2 i 4 TB. Ceny zaczynają się od 299 złotych

Lexar deklaruje wydajność na poziomie do 7000 MB/s dla odczytu i do 6000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko wersji 4 TB. Mniejsze modele są wolniejsze - wariant 2 TB oferuje kolejno do 7000 i 5000 MB/s, a 1 TB to już tylko 6500 i 2500 MB/s.