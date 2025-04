Lexar z nowymi i tanimi SSD. Dostajemy wydajność do 14 GB/s

Ceny w Polsce zaczynają się od 579 złotych

Lexar NM1090 Pro to nowy SSD w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Silicon Motion SM2508, co jest sporym powiewem świeżości przy zatrzęsieniu nośników z układami Phisona. Dopełniają to 232-warstwowe kości 3D TLC NAND od Microna i pamięć DRAM.