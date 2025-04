Poświąteczne szaleństwo w Media Expert. Takich promocji jeszcze nie było

Święta wielkanocne już za nami, Zajączek upominki zostawił i wszyscy zadowoleni… a w każdym razie taką mam nadzieję. Jeżeli jednak nie jesteście zadowoleni z prezentu od szaraka, to nic straconego, bo możecie wziąć sprawy we własne ręce.

W Media Expert trwa bowiem Turbo Wyprzedaż. Przecenione są dziesiątki produktów z praktycznie wszystkich kategorii. Promocji jest tyle, że można dostać zawrotów głowy. Na całe szczęście macie nas i nasz przegląd najciekawszych ofert do wyrwania w wyjątkowych cenach.

Smartfon Samsung Galaxy A36

Zaczynamy standardowo – od porządnego smartfonu. Tym bardziej że do zgarnięcia jest jeden z lepszych telefonów, które można dostać w cenie 1399 zł (z kodem TW2004-080525) – Samsung Galaxy A36.

Tego modelu przedstawiać nie trzeba. To najnowszy przedstawiciel popularnej linii niedrogich smartfonów koreańskiego producenta. Samsung Galaxy A36 to kwintesencja urządzenia, które oferuje nam więcej niż sugerowałaby jego cena. Telefon może się pochwalić świetną jakością wykonania, wodoodpornością na poziomie IP67 oraz pojemnym akumulatorem z obsługą szybkiego ładowania mocą 45 W. Dostajemy także duży wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7” i odświeżaniu 120 Hz oraz sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Mówiąc krótko, zestaw lepszy niż w niektórych flagowcach.

Ale wisienką na torcie, a przy okazji tajną bronią w arsenale Samsunga jest tutejsze oprogramowanie. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. To jeden z najlepiej zaprojektowanych interfejsów dla smartfonów, jaki można znaleźć w sklepach. Dodatkowo w najnowszej wersji wzbogacił się o szereg funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, a producent obiecuje aż sześć dużych aktualizacji Androida w nadchodzących latach.

Laptop Apple MacBook Air M2 13,6”

W najnowszej promocji do zgarnięcia jest także świetny laptop. Ba, mało, że świetny – to jeden z ulubionych modeli w naszej redakcji. Mowa o modelu Apple MacBook Air 13,6” z procesorem Apple M2.

Sprzęty z nadgryzionym jabłkiem na obudowie można kochać lub nienawidzić, ale z jednym trudno się spierać – dla najnowszych generacji MacBooków Air trudno znaleźć sensowną alternatywę. Dzięki wykorzystaniu procesorów Apple Silicon doskonale radzą sobie z wymagającymi zadaniami, takimi jak montaż wideo czy obróbka zdjęć, jednocześnie gwarantując kilkanaście godzin pracy na jednym ładowaniu.

Dodajmy bardzo dobry wyświetlacz IPS o przekątnej 13,6” i wysokiej rozdzielczości 2560x1664, świetną klawiaturę oraz rewelacyjną jakość wykonania, a dostajemy wręcz perfekcyjną maszynę do pracy. Co więcej, maszynę bardzo kompaktową, bo ważącą raptem 1,24 kg.

Promocją objęty został wariant z 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Parametry zupełnie wystarczą do komfortowej pracy (piszę z autopsji – sam prywatnie z takiego korzystam), jednak jeśli planujecie żonglować dużymi ilościami plików, warto pomyśleć o dokupieniu zewnętrznego dysku na USB-C. Tak czy inaczej, nawet po uwzględnieniu tego dodatku promocyjna cena komputera w Media Expert jest diablo atrakcyjna. Z kodem TW2004-240425 ten model kosztuje 3949 zł.

Kontroler Sony DualSense Chroma Pearl

Grywacie na PlayStation 5 i rozważacie zakup dodatkowego pada? A może po prostu przydałby się Wam porządny, nowoczesny kontroler do peceta? No to teraz macie doskonałą okazję, żeby się w taki zaopatrzyć, ponieważ na promocję trafił Sony DualSense.

Jeśli jakkolwiek interesujecie się gamingiem, to pewnie nie muszę Was przekonywać, dlaczego warto sięgnąć akurat po pada Japończyków. To aktualnie jeden z najlepszych kontrolerów na rynku. Nie tylko może się pochwalić świetną ergonomią, ale także zestawem unikalnych funkcji, które robią rewelacyjną robotę w kompatybilnych grach na PlayStation 5 i PC. Mowa m.in. o adaptacyjnych triggerach, które zmieniają swoją charakterystykę zależnie od czynności wykonywanej w grze, a także o fenomenalnych wibracjach, które potęgują immersję o dobrych kilka kategorii.

Jeśli chcecie na własnej skórze przekonać się, dlaczego warto po niego sięgnąć, polecam odpalić Gran Turismo 7 albo chociaż Astro’s Playroom. Nie pożałujecie 😉W tej chwili zakupicie go za 339 zł z kodem TW2004-240425.

Głośnik JBL Charge 5

Nadchodzi majówka, a wraz z nią grill w ogródku, piesze wycieczki i imprezy na świeżym powietrzu. Co by nie mówić, przenośny głośnik może się przydać. A w promocji na Media Expert do zgarnięcia jest wyjątkowo fajny model: JBL Charge 5.

JBL Charge to w sumie taki ideał przenośnego głośnika. Duża moc rzędu 40 W wystarczy, by cieszyć się ulubioną muzyką na przykład podczas ogniska, a wytrzymała konstrukcja gwarantuje, że sprzęt wytrzyma zarówno imprezę nad wodą, jak i wspinaczkę na Kasprowy. Urządzenie jest wodoodporne (IP67), a do tego posiada funkcję powerbanku, dzięki któremu podładujemy nasz telefon.

Ot, sprzęt, który warto mieć pod ręką.

Klocki LEGO Technic NASA Apollo – pojazd LRV

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wtrącili do zestawienia jakiejś fajnej zabawki dla dużych chłopców (i dziewczyn). Tym razem padło na zestaw LEGO Technic z linii NASA Apollo: pojazd Lunar Roving Vehicle.

Jeśli interesujecie się eksploracją kosmosu albo po prostu chcecie mieć na swojej półce fenomenalnie wyglądający zestaw, pojazd LRV będzie doskonałym wyborem. Zestaw składa się z 1913 elementów i przedstawia model łazika wykorzystywanego na Księżycu podczas trzech ostatnich misji programu Apollo. To nie tylko gadżet kolekcjonerski, ale także hołd dla fascynującego etapu historii. Z kodem TW2004-240425 złapiecie ten produkt za 499 zł.

