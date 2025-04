NVIDIA GeForce RTX 5060 z datą premiery. Debiut tuż za rogiem

NVIDIA nie komentuje sprawy, a termin może się jeszcze zmienić

NVIDIA GeForce RTX 5060 ma oferować od 20% do 30% wyższą wydajność w porównaniu do swojego poprzednika, GeForce RTX 4060. Karta będzie oparta na rdzeniu GB206 i wyposażona w 3840 jednostek CUDA. Nowy układ korzysta także z 8 GB pamięci GDDR7 na 128-bitowej szynie danych, co pozwoliło zwiększyć przepustowość aż o 64% - z 288 GB/s do 448 GB/s.