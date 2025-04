Cyberpunk 2077. Switch 2 dostanie coś, czego nie było na PS5 i Xboxie

Cyberpunk 2077 na Switcha 2 z DLSS

Tym samym Nintendo Switch 2 otrzyma funkcję niedostępną na PS5 i Xbox Series X/S, gdyż te konsole używają układów graficznych AMD (a dokładniej APU). Jeśli chodzi o technikalia, to według twórców gry, będzie ona się starać osiągnąć 1080p w niemal każdym trybie z wyjątkiem Performance przy używaniu Switcha 2 jako handhelda. Wtedy to konsola będzie starała się wyświetlać obraz w 720p.

Dynamiczna rozdzielczość używa skalowania 2x (i czasem wyższego) w obydwu osiach obrazu, przez co realna rozdzielczość gry będzie wahała się od 540 do 1080p przy konsoli podpiętej do stacji dokującej oraz 360 do 720p w trybie Performance przy używaniu Switcha 2 jako handhelda.