Smartfon na pierwszą komunię? Ten model sprawdzi się idealnie

Zbliża się sezon komunijny, a to oznacza czas poszukiwań prezentu idealnego. Czy smartfon może się sprawdzić w roli takiego upominku? Wiadomo, zdania są podzielone. Parafrazując klasyka, nie jestem wystarczająco odważny, by zajmować się polityką, więc nie mam zamiaru stawać po żadnej ze stron tej dyskusji. Wiem natomiast jedno: jeśli już kupujecie telefon dziecku, warto, żeby był to dobry telefon.

I tu mamy jednego faworyta: Samsung Galaxy A36. To jeden z najlepszych smartfonów do 1500 zł, które znajdziecie obecnie w sklepach. Teraz kupicie go w wyjątkowo atrakcyjnej cenie w RTV Euro AGD.

Atrakcyjna cena, solidne parametry

I nie będę kłamał, cena to jeden z głównych powodów, dla których tak chętnie rekomenduję Samsunga Galaxy A36. To telefon, który aktualnie kupimy już za 1399 zł, ale w tej w tej kwocie dostaniemy sporo „bajerów”, których nie powstydziłyby się modele premium kosztujące po kilka tysięcy złotych.

Przykładowo, telefon wyposażono w doskonały wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”. Wyróżnia się rewelacyjnymi jak na swój segment parametrami i świetnymi kolorami. Może się także pochwalić wysoką częstotliwością odświeżania rzędu 120 Hz, co oznacza znacznie płynniejsze animacje i lepszą responsywność niż w modelach z tradycyjnymi panelami 60 Hz. Korzystanie z takiego ekranu to czysta przyjemność – niezależnie od tego, czy odpisujemy znajomym na Messengerze, oglądamy kolejny odcinek hitowego serialu, czy próbujemy pobić rekord w ulubionej grze.

Robotę robi także tutejszy akumulator – i to nawet nie dlatego, że jest jakoś szczególnie duży. To znaczy, jest duży. 5000 mAh to nie w kaszę dmuchał. Z taką baterią nie ma obaw, że telefon rozładuje się przed wieczorem. Przede wszystkim jednak nawet jak się rozładuje, to też nie jest to wielki problem, bo mamy do dyspozycji superszybkie ładowanie mocą 45 W. Wystarczy kilka minut przy gniazdku i znowu mamy energię na kilkanaście godzin zabawy.

Dotrzyma kroku każdemu dziecku

Na razie wspomniałem o funkcjach, które przydadzą się na dobrą sprawę każdemu. Samsung Galaxy A36 ma jednak w rękawie kilka asów, które okazują się szczególnie przydatne w rękach młodych odkrywców.

Ot, chociażby świetne aparaty. Już główny moduł o rozdzielczości 50 Mpix pozwala na robienie świetnych fotografii, co jest w znacznej mierze zasługą dużej matrycy oraz obecności systemu optycznej stabilizacji obrazu (OIS). Oprócz tego na pokładzie znajdziemy także obiektyw ultraszerokokątny oraz moduł makro. No i przednią kamerkę o rozdzielczości 12 Mpix, która świetnie sprawdzi się przy robieniu pamiątkowych selfie.

Taki aparat to świetny sposób na wyzwolenie kreatywności dziecka. Nie tylko można nim zrobić bardzo dobre jakościowo zdjęcia, ale także nagrywać wideo w rozdzielczości 4K, pozwalając tym samym pewnie stawiać pierwsze kroki na ścieżce nowego hobby.

A że ścieżka ta bywa często wyboista, mokra i ogólnie niebezpieczna, to warto podkreślić, że sam telefon należy raczej do tych odpornych. W jego budowie zastosowano m.in. wysokiej klasy szkło hartowane Gorilla Glass Victus+, a cała konstrukcja jest wodoodporna, co potwierdza certyfikat IP67.

Mówiąc krótko, upadek na chodnik albo do basenu nie zrobi na Samsungu Galaxy A36 wielkiego wrażenia. O niewielu innych smartfonach za podobne pieniądze można powiedzieć to samo.

Inwestycja na lata

Ale moim zdaniem najważniejszym argumentem za wyborem Samsunga Galaxy A36 jest to, że to inwestycja na lata. Jeśli kupujemy dziecku prezent za ponad 1000 zł, to nie po to, żeby by kilku miesiącach trafił do kosza. Tymczasem ze smartfonami bywa różnie.

Wybór tańszego modelu często oznacza, że możemy zapomnieć o późniejszych aktualizacjach oprogramowania. Tymczasem to taka dość ważna sprawa, bo mówimy tu nie tylko o nowych funkcjach, ale także – a nawet przede wszystkim – łatkach bezpieczeństwa, bez których bezpieczne korzystanie z telefonu zaczyna się robić kłopotliwe. Jest to po dwakroć istotne zwłaszcza w przypadku młodszych użytkowników, którym często brakuje doświadczenia i wyrobionych nawyków, które chroniłyby ich w sieci.

Tutaj Samsung może stanowić wzór dla innych producentów. Kupując Samsunga Galaxy A36 mamy pewność, że telefon dostanie co najmniej sześć dużych aktualizacji Androida i kolejnych parę miesięcy łatek bezpieczeństwa. I bynajmniej nie są to tylko puste deklaracje – jak do tej pory Koreańczycy sumiennie się z tego typu gwarancji wywiązują. W efekcie nawet ich najtańsze modele stanowią doskonałą inwestycję na lata.

Idealny telefon na komunię… i nie tylko

Jeśli miałbym wybrać idealny telefon na komunijny prezent, Samsung Galaxy A36 byłby moim niekwestionowanym faworytem. To niedrogi telefon, który oferuje znacznie więcej niż sugerowałaby to jego cena. Przede wszystkim to sprzęt, który z powodzeniem może służyć dziecku całymi latami i być nieocenioną pomocą w bezpiecznym poznawaniu świata nowych technologii.

A to tylko jedna propozycja, którą znajdziemy w aktualnej promocji RTV Euro AGD. W ramach oferty „Trafione prezenty na Komunię” zebrano całą masę świetnych urządzeń, z których sporą część możemy kupić w obniżonej cenie. Znajdziemy tu wszystko – począwszy od klasyków, takich jak laptopy czy konsole, aż po upominki nieco bardziej nietypowe, w tym kamery sportowe i klawiatury gamingowe. Warto tam zajrzeć.