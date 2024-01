Intel pokazał nowy procesor. To Core i7-14790F Black Edition

Intel Core i7-14790F Black Edition to nowy procesor w ofercie Niebieskich. Od zwykłego Core i7-14700F różni się dwiema kwestiami.

Intel zaprezentował dzisiaj nowy procesor ze swojej czarnej serii. To model oznaczony jako Core i7-14790F Black Edition. Jest to zmodyfikowana wersja wariantu Core i7-14700F, od którego różni się dwiema rzeczami.

Intel Core i7-14790F Black Edition

Core i7-14790F Black Edition wyposażony jest w 16 rdzeni w konfiguracji 8P+8E, dzięki czemu obsługuje 16 wątków. Oznacza to, że ma mniej rdzeni niż standardowy Core i7-1400F, bo ten ma ich 20 (8P+12E). Taktowanie pozostało na tym samym poziomie i wynosi 2,1 GHz bazowo oraz 5,4 GHz w Boost.

Druga różnica między procesorami to ilość pamięci podręcznej. Model Core i7-14790F Black Edition ma 36 MB L3 oraz 24 MB L2. Tymczasem zwykły Core i7-14700F oferuje 33 MB L3 oraz 28 MB L2. Oznacza to 3 MB więcej pamięci podręcznej trzeciego poziomu i 4 MB mniej pamięci podręcznej drugiego poziomu. W praktyce nie powinno się to przełożyć na wielkie różnice w wydajności.

Cena i dostępność nowego procesora nie są jeszcze znane. Z pewnością będzie to jednostka tańsza od Core i7-14700F, bo ma mniej rdzeni i w sumie mniej pamięci podręcznej. Co ważne, jest to układ prawdopodobnie przeznaczony na rynek chiński.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech