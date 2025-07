Biedronka wrzuciła hit. Taniej nigdzie nie znajdziesz

Mowa o hulajnodze elektrycznej Razor C25, która jest dostępna w sklepie Biedronka Home od 26 lipca w cenie 1499 zł . To przecena z 3499 zł, chociaż należy podkreślić, że w wielu sklepach ten model jest dużo tańszy niż oryginalna cena w Biedronce, ale nadal droższy niż po przecenie.

Hulajnoga elektryczna w Biedronce

Razor C25 to hulajnoga elektryczna, która — według danych producenta — pozwala jednorazowo na przejechanie dystansu do 29 km. Maksymalna prędkość wynosi w trybie sportowym aż 29 km/h, w czym zasługa silnika o mocy 250 W. Jeśli chodzi o opony, to obie są pneumatyczne, ale z przodu znajduje się o średnicy 12,5 cala, a z tyłu o średnicy 8,5 cala.