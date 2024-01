Karta graficzna bez złącza zasilania. To szykuje NVIDIA

Karta graficzna bez złącza zasilania? Jest to możliwe, ale na razie tylko w przypadku bardzo słabych modeli.

Chociaż pod koniec roku mają zadebiutować karty graficzne GeForce RTX 50 (Blackwell), to NVIDIA szykuje jeszcze nowy model z serii Ampere, czyli RTX 30. Chodzi o GeForce'a RTX 3050 6 GB, który prawdopodobnie nie będzie potrzebował złącza zasilania.

GeForce RTX 3050 6 GB

Z najnowszych doniesień wynika, że specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 3050 6 GB zostanie tak ograniczona w porównaniu ze standardowym modelem, że nie będzie jej potrzebne złącze zasilania. To dlatego, że TDP karty ma spaść ze 130 do zaledwie 70 W. Tymczasem złącze PCI-Express x16 samo z siebie jest w stanie dostarczyć 75 W, więc wartość w pełni wystarczającą do poprawnego działania grafiki.

Karta GeForce RTX 3050 6 GB ma być wyposażona w 2304 rdzenie CUDA oraz 6 GB pamięci VRAM na 96-bitowej szynie (168 GB/s przepustowości). Dodatkowo zaoferuje taktowania na poziomie 1042/1470 MHz. Każda z tych wartości jest od 10 do nawet 32 proc. gorsza w porównaniu ze standardowym modelem z 8 GB pamięci VRAM.

Plotki sugerują, że niektórzy producenci przygotowali modele GeForce RTX 3050 6 GB z pasywnym chłodzeniem. O tym przekonamy się prawdopodobnie za kilka tygodni, kiedy karta powinna trafić do sprzedaży.

