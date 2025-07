Apple iPhone 17 Pro może zaskoczyć. Nietypowe doniesienia

iPhone 17 Pro i jego aparat

Co przekazał tajemniczy informator. Trzy rzeczy i wszystkie dotyczą iPhone'a 17 Pro. Po pierwsze, obiektyw teleskopowy ma przeskoczyć z 5-krotnego na 8-krotny zoom optyczny . Po drugie, model 17 Pro ma obsługiwać aplikację Pro Camera do edycji zdjęć i filmów. Po trzecie, smartfon ma być wyposażony w dodatkowy przycisk do sterowania aparatem , umieszczony na górnej krawędzi urządzenia.

Dodatkowy przycisk na obudowie iPhone'a 17 Pro wydaje się najmniej prawdopodobny z wszystkich tych plotek. Nie pojawił się on do tej pory na żadnych zdjęciach, renderach czy we wcześniejszych plotkach. Trudno też wyobrazić sobie jego zastosowanie. Z kolei najbardziej prawdopodobna wydaje się informacja o bardziej zaawansowanej aplikacji do obsługi aparatu.