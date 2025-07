Lidl musi się tłumaczyć przed sądem. Poszło o aplikację Lidl Plus

Sprawa trafiła do niemieckiego sądu w Stuttgarcie. Chodzi w niej o określenia, których Lidl używa w swojej aplikacji mobilnej. Sieć uważa, że dostępne tam promocje są darmowe, z czym nie do końca zgadza się sąd — informują Wiadomości Handlowe .

Lidl ma problemy

Głównym problemem jest właśnie określenie, że promocje dostępne w aplikacji Lidl Plus są darmowe. Tymczasem, aby mieć do nich dostęp, użytkowników jest zobowiązany do przekazania swoich danych osobowych. W takim wypadku nie do końca uczciwe jest mówienie, że coś jest bezpłatne, a tak przynajmniej mogą uznać Niemcy.