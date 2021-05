Procesory Intel Core 11. generacji z serii H oficjalnie zaprezentowane

Intel zaprezentował nowe procesory mobilne Intel Core 11. generacji z serii H. To najwydajniejsze jednostki, stworzone z myślą o laptopach gamingowych. Niebiescy zapewniają, że na ten moment są to najmocniejsze procesory mobilne dla graczy.

Dzisiaj oficjalną premierę mają nowe procesory mobilny Intel Core 11. generacji z serii H. To w tym momencie, jak zapewnia producent, najmocniejsze CPU, stworzone z myślą o laptopach gamingowych. W porównaniu do poprzedniej generacji Intelowi udało się o mniej więcej 19 proc. poprawić wydajność pojedynczego wątku, co ma bezpośrednie przełożenie na liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w ulubionych grach.

Core i9-11980HK - najmocniejszy procesor mobilny dla graczy

Najmocniejszym układem w ofercie jest Intel Core i9-11980HK, który wyposażony jest w 8 fizycznych rdzeni Wollow Cove oraz 16 wątków o taktowaniu od 2,6 do nawet 5,0 GHz. Został on wyprodukowany z wykorzystaniem litografii 10 nm SuperFin. Oferuje wsparcie dla PCI-Express 4.0, do 44 linii PCIe (20 PCIe Gen 4 + 24 PCIe Gen 3), Thunderbolt 4, Intel Killer WiFi 6E oraz zintegrowany układ graficzny Intel Xe z 32 jednostkami wykonawczymi, które same z siebie cechują się przyzwoitą wydajnością. Procesor radzi sobie zarówno z obsługą ekranów z odświeżaniem 360 Hz, jak i wyświetlaczami 4K 120 Hz.

Według Intela procesor Core i9-11980HK jest od 5 do nawet 21 proc. szybszy w porównaniu do swojego poprzednika, czyli Core i9-10980HK. Jednocześnie oferuje o 11-26 proc. lepszą wydajność od najmocniejszego procesora mobilnego konkurencji, czyli AMD Ryzen 9 5900X. Pamiętajcie jednak, że to dane samego Intela, więc lepiej poczekać na oficjalne testy. Pomimo tego można śmiało założyć, że to w tym momencie najszybszy procesor mobilny, jaki może trafić do gamingowego laptopa. Z kolei Intel Core i5-11400H ma być od 3 proc. wolniejszy do 12 proc. szybszy od Ryzena 9 5900HS, w zależności od wybranej gry. Specyfikacja wszystkich modeli wygląda następująco:

Model procesora Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe Taktowanie Trubo (1 rdzeń) Taktowanie Turbo (wszystkie rdzenie) i9-11980HK 8/16 2,6 GHz 5,0 GHz 4,5 GHz i9-11900H 8/16 2,5 GHz 4,9 GHz 4,6 GHz i7-11800H 8/16 2,3 GHz 4,6 GHz 4,4 GHz i5-11400H 6/12 2,7 GHz 4,5 GHz 4,1 GHz i5-11260H 6/12 2,6 GHz 4,4 GHz 4,0 GHz





Pierwsze laptopy z nowymi procesorami zostały zapowiedziane już przez firmy: Acer, Dell, Gigabyte, Asus, HP, Lenovo, Razer oraz MSI. Ceny za najtańsze konstrukcje powinny zaczynać się od 699 dolarów. Modele dla najbardziej wymagających mają kosztować po 1200 dolarów i więcej.

Zobacz: NVIDIA prezentuje nowe karty do laptopów – RTX 3050 i RTX 3050 Ti

Zobacz: Intel Xe DG2 - poznaliśmy dokładną specyfikację dedykowanych kart graficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Intel