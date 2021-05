NVIDIA prezentuje nowe karty do laptopów – RTX 3050 i RTX 3050 Ti

Dzisiaj oficjalną prezentację mają nowe karty graficzne NVIDII do tańszych laptopów dla graczy – GeForce RTX 3050 oraz RTX 3050 Ti. Wraz z nimi do sprzedaży trafiają nowe komputery przenośne z GPU z serii RTX.

NVIDIA zaprezentowała dzisiaj dwa nowe, mobilne układy graficzne GeForce RTX 3050 oraz RTX 3050 Ti. Wraz z nimi do sprzedaży trafiają też pierwsze laptopy, które zostały wyposażone w karty RTX. Już sama nazwa sugeruje, że tym samym Zieloni wprowadzają do najtańszych modeli wszystkie możliwości architektury Ampere włącznie ze wsparciem dla ray tracingu oraz rdzeniami Tensor, które pozwalają między innymi na obsługę NVIDIA DLSS. Dzięki temu uzyskanie płynności 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p nie powinno być dla nowych GPU żadnym problemem. Zresztą działanie DLSS na modelu RTX 3050 Ti możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Laptopy z RTX 3050 i 3050 Ti dopiero latem

W tym momencie do sprzedaży trafiają kolejne laptopy z mobilnymi kartami RTX 3080, RTX 3070 oraz RTX 3060. Na modele z układami RTX 3050 oraz RTX 3050 Ti musimy poczekać do lata tego roku. Wiemy natomiast, że ceny tych najtańszych będą zaczynały się od 799 dolarów, co według aktualnego kursu daje kwotę niecałych 3000 zł. Po dodaniu podatku prawdopodobnie możemy liczyć na ceny rzędu 3300-3500 zł za najtańsze laptopy z kartami GeForce RTX 3050. NVIDIA zapewnia przy tym, że oferują one nawet dwa razy lepszą wydajność w porównaniu do swoich poprzedników, czyli modeli GTX 1650, oczywiście z włączonym DLSS.

Wykorzystanie architektury Ampere w nieco słabszych modelach mobilnych GPU oznacza, że są one w stanie korzystać także z wielu innych rozwiązań, jak chociażby oprogramowanie NVIDIA Broadcast, które potrafi – z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji – automatycznie wycinać tło z kamery czy też usuwać szumy i dźwięki otoczenia w trakcie rozmów przez Internet lub streamowania. Laptopy dobrze sprawdzą się również w rękach profesjonalistów, bowiem karty RTX 30 lepiej radzą sobie np. z renderowanie filmów za pomocą kompatybilnych programów.

W tym momencie w sprzedaży jest już około 140 różnych laptopów z mobilnymi układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 30. Na liście producentów znajdują się między innymi: Acer, Asus, Dell, Gigabyte, MSI, HP, Razer, Lenovo, Hyperbook czy też Dream Machines.

