Intel Core Ultra 200 Plus jest już blisko. Zdradzono datę premiery
Chociaż Niebiescy próbują skupić całą uwagę entuzjastów PC oraz prasy na serii Pantehr Lake, to w tym roku pojawi się jeszcze jedna rodzina CPU.
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Intel planuje wypuścić procesory Arrow Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to tylko odświeżenie oferty i nie należy spodziewać się tutaj rewolucji. Zobaczymy dokładnie te same architektury - Lion Cove i Skymont - oraz litografie co dotychczas, ale z podbitymi zegarami i nieco większą liczbą rdzeni dla pewnych modeli.
Średnio ma być o 10% lepiej, ale w pewnych przypadkach o 20-30%
Niestety, Niebiescy milczą jak zaklęci co do daty premiery. Na szczęście więcej światła na sprawę jak zwykle rzuca chiński internet i recenzent znany do tej pory z trafnych przecieków. Golden Pig Upgrade na platformie Weibo zdradza, że Intel Core Ultra 200 Plus pojawi się w okolicach marca lub kwietnia. Procesory trafią zarówno do komputerów stacjonarnych (dotychczasowe płyty LGA 1851), jak i laptopów (seria HX).
Według wcześniejszych plotek desktopy dostaną trzy odblokowane modele - Intel Core Ultra 9 290K Plus (24 rdzenie), Core Ultra 7 270K Plus (24 rdzenie) oraz Core Ultra 5 250 K Plus (18 rdzeni). Wszystkie z nich mają obsługiwać szybsze moduły RAM DDR5 - do 7200 MT/s zamiast 6400 MT/s.
Mówi się też o 100 MHz wyższych taktowaniach. Innymi słowy zmiany we flagowcu będą niewielkie, a najbardziej skorzysta średnia półka, która dostanie po cztery rdzenie więcej. Średnio mamy obserwować o 10% lepszą wydajność, ale wybrane tytuły zyskają podobno nawet 30% więcej FPS.
Z ostatecznymi ocenami warto wstrzymać się do pierwszych niezależnych testów - dla wielu osób równie ważne będą temperatury oraz pobór mocy. Nie można też zapominać, że to ostatnie podrygi platformy LGA 1851. Następna, faktycznie przełomowa seria Intel Nova Lake będzie już korzystać z gniazda LGA 1954, nie wspominając o wieloletnim wsparciu AMD AM5.