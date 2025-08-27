Sprzęt

Idealny sprzęt z x-kom na powrót do szkoły, teraz za pół ceny

W szkole bez wątpienia uczniom przyda się energia. Duży zapas energii.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:31
0
A tak się akurat składa, że powerbank 20 000 mAh z x-kom jest teraz dostępny za niemalże połowę ceny. Mowa tu o spadku z poziomu 129 zł do 64,99 zł. Tym samym możecie go kupić aż 64,01 zł taniej.

Powerbank z x-kom Za pół ceny

Powerbank z x-kom o połowę taniej

Urządzenie to oferuje dwa złącza: USB-A i USB-C. Dzięki temu możliwe jest ładowanie za jego pomocą aż dwóch urządzeń jednocześnie. Wspiera przy tym technologię Power Delivery z mocą do 22,5 W. Tym samym sprawdzi się nie tylko w ładowaniu smartfonów i tabletów, ale nawet awaryjnym podładowaniu laptopa. A wszystko to za jedyne 64,99 zł taniej.

Powerbank z x-kom Za pół ceny

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
powerbank Silver Monkey
Zródła zdjęć: x-kom, Lech Okoń / Telepolis