Ten router Huawei wygląda obłędnie. A do tego jest tańszy na start
Huawei wprowadza na polski rynek swój najnowszy system mesh. Model WiFi Mesh X3 Pro stawia na nietypowy design i sprawdzoną wydajność. To ciekawa propozycja dla osób, które dbają o estetykę swojego mieszkania.
Design, który nie straszy w salonie
Większość routerów to czarne lub białe skrzynki, które najlepiej schować głęboko w szafie. Chiński producent podszedł do tematu inaczej. Huawei WiFi Mesh X3 Pro wygląda jak nowoczesna rzeźba inspirowana górskimi szczytami. Ma smukłe linie i matowe wykończenie.
Prawdziwym hitem jest jednak inteligentne podświetlenie. Urządzenie zmienia barwy, naśladując wschody i zachody słońca. Dzięki temu router staje się świetnym elementem dekoracyjnym. Możemy sami regulować te efekty w aplikacji, by dopasować je do nastroju w domu.
Szybka sieć bez martwych stref
Pod ładną obudową kryje się solidna technologia Wi-Fi 7. Prędkość przesyłu danych sięga tu do 3,6 Gb/s. W polskim zestawie znajdziemy jednostkę główną oraz satelitę. Taki duet pozwala na stabilne pokrycie sygnałem nawet 120 metrów kwadratowych powierzchni.
System korzysta z technologii MLO. Pozwala ona na jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w dwóch pasmach. Oznacza to brak przycięć podczas pracy zdalnej czy oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości. Urządzenia płynnie przełączają się między routerami, gdy chodzimy po domu.
Anteny ukryte w metalowej siatce
Huawei zastosował tu sześć wewnętrznych anten. Jedna z nich to zaawansowana konstrukcja z metalowej siatki dla pasma 5 GHz. Skutecznie wzmacnia ona sygnał i pozwala mu przebić się przez ściany. O odpowiednią temperaturę dba cichy wentylator o kształcie płetwy rekina.
Całością zarządzamy przez aplikację AI Life na telefonie. Konfiguracja jest błyskawiczna i bardzo prosta. Z poziomu smartfonu sprawdzimy siłę sygnału i ustawimy kontrolę rodzicielską. Możemy też łatwo stworzyć osobne Wi-Fi dla gości, by nie podawać im swojego głównego hasła.
Dostępność i cena, promocja na start
Standardowa cena zestawu Huawei WiFi Mesh X3 Pro to 999 zł. Urządzenie kupimy w sklepie internetowym producenta oraz na Allegro. To uczciwa kwota za system o takich możliwościach i wyglądzie.
Warto jednak skorzystać z oferty premierowej. Od 15 stycznia do 8 marca 2026 roku sprzęt jest dostępny o 200 zł taniej. W promocji zapłacimy za niego tylko 799 zł. To świetny moment na wymianę starego routera na nowocześniejszy model.